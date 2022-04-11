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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Чим отруїли Маріуполь? Симптоми отруєння хімічною зброєю "Зарін"

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 квітня, 23:05
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У мережі з'явилися повідомлення, що саме їм могли атакувати українське місто
Після отруєння "зарином" людина вмирає в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця
Після отруєння "зарином" людина вмирає в нападі судомних спазмів з подальшою зупинкою серця / Фото: Колаж: Сьогодні

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив, що російські військові з безпілотників скинули в Маріуполі проти наших військових і мешканців міста невідому отруйну речовину.

У мережі припустили, що це міг бути "зарін", оскільки керівництво окупованих територій говорило про застосування хімічної зброї. На даний момент підтвердження чи спростування цієї інформації немає.

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У 2013 року в Сирії війська підтриманого Росією диктатора Башара Асада застосували "зарін" проти цивільного населення, звинувативши при цьому опозицію.

Якщо справді проти наших громадян використовувалася ця отрута, то ось як вона діє:

Перші ознаки впливу зарину

  • закладеність у грудях,
  • звуження зіниць,
  • утруднення дихання,
  • нудота та посилене слиновиділення.

Всі ці симптоми з'являються один за одним, після цього уражена хімічною зброєю людина повністю втрачає контроль над функціями організму, її рве, відбувається мимовільне сечовипускання і дефекація. Ця фаза супроводжується конвульсіями.

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В результаті людина впадає в коматозний стан і задихається у нападі судомних спазмів із подальшою зупинкою серця.

У разі хімічної атаки, якщо немає протигазу, уникнути отруєння допоможе марлева пов'язка, змочена розчином соди або оцту.

Окупанти відкрито говорили про застосування хімзброї

11 квітня за лічені години до застосування у Маріуполі хімічної зброї представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін заявив, що проти захисників міста можуть бути задіяні "хімічні війська".

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