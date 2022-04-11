Чем отравили Мариуполь? Симптомы отравления химическим оружием "Зарин"

Отдельный отряд специального назначения "Азов", сообщил, что российские военные с беспилотников сбросили в Мариуполе против наших военных и жителей неизвестное ядовитое вещество.
В сети предположили, что это мог быть "зарин", так как руководство оккупированных территорий говорили о применении химического оружия. В данный момент подтверждения или опровержения этой информации нет.
В 2013 году в Сирии войска поддержанного Россией сирийского диктатора Башара Асада применили "зарин" против гражданского населения, обвинив при этом оппозицию.
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Если действительно против наших граждан использовался этот яд, то вот как он действует:
Первые признаки воздействия зарина
- заложенность в груди,
- сужение зрачков,
- затруднение дыхания,
- тошнота и усиленное слюноотделение.
Эти все симптомы появляются один за одним, после этого пораженный химическим оружием человек полностью теряет контроль над функциями организма, её рвёт, происходит непроизвольное мочеиспускание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями.
В результате человек впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.
В случае химической атаки, если нет противогаза, избежать отравления поможет марлевая повязка, смоченная раствором соды или уксуса.
Оккупанты открыто говорили о применении химоружия
11 апреля за считанные часы до применения в Мариуполе химического оружия представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что против защитников города могут быть задействованы "химические войска".