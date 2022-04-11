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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Окупанти за кілька годин "анонсували" хіматаку на Маріуполь – заява

Павло Заяць Павло Заяць
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11 квітня, 22:55
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Військові РФ не мали наміру брати "Азовсталь" штурмом
Едуард Басурін заявив, що в Маріуполі можуть бути задіяні "хімічні війська"
Едуард Басурін заявив, що в Маріуполі можуть бути задіяні "хімічні війська" / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін 11 квітня заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська". Заява прозвучала за лічені години до застосування у місті хімічної зброї.

Басурін розповів про складнощі штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські військові.

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"Там підземні поверхи, тому брати даний об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи – у принципі, це можна зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", – заявив він в ефірі телеканалу "Росія 1".

Басурін також зазначив, що на заводі можуть перебувати від трьох до чотирьох тисяч українських військових.

Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов".

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

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Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

НАТО погрожувало радикальними заходами у разі хіматаки РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак з боку Російської Федерації.

За словами Шольца, Альянс готується до оперативного реагування, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

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