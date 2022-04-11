Окупанти за кілька годин "анонсували" хіматаку на Маріуполь – заява

Представник так званої "народної міліції ДНР" Едуард Басурін 11 квітня заявив, що проти захисників Маріуполя можуть бути задіяні "хімічні війська". Заява прозвучала за лічені години до застосування у місті хімічної зброї.
Басурін розповів про складнощі штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де тримають оборону українські військові.
"Там підземні поверхи, тому брати даний об'єкт штурмом сенсу не має. Тому що можна покласти велику кількість своїх солдатів, а противник втрат як таких не понесе. Тому зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи – у принципі, це можна зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір", – заявив він в ефірі телеканалу "Росія 1".
Басурін також зазначив, що на заводі можуть перебувати від трьох до чотирьох тисяч українських військових.
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