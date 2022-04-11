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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Байден і Шольц обіцяли жорстку відповідь на хіматаки РФ проти України. Пригадуємо гучні заяви

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 квітня, 23:14
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Окупанти використали хімзброю у Маріуполі
Байден та Шольц обіцяли відповісти, якщо РФ використає хімзброю/Фото: Pixabay, REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"
Байден та Шольц обіцяли відповісти, якщо РФ використає хімзброю/Фото: Pixabay, REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у березні заявляв, що якщо Російська Федерація застосує хімічну зброю проти України, то на це буде відповідь. Сьогодні, 11 квітня, окупанти скинули невідому отруйну речовину на Маріуполь.

Про це пише "Економічна правда".

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Деталі

У березні Байден після саміту НАТО під час пресконференції заявляв, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

"Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування", – сказав американський лідер.

Крім того, про це казав й канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявляв, що НАТО готує радикальні заходи на випадок біологічної та хімічної атак із боку Російської Федерації. За словами Шольца, Альянс оперативно відреагує, якщо Росія наважиться застосувати біологічну або хімічну зброю. Він закликав російських військових не робити цього.

Хімічна атака – що робити, якщо немає протигаза та як уникнути отруєння хлором чи аміаком

Найкраще захистить наші органи дихання у разі хімічної атаки протигаз, але будемо чесними – дістати його зможуть одиниці. Тому наперед краще приготувати пов'язки з марлі та вати, їх потрібно змочувати приготованим розчином.

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Для розчинів знадобиться питна сода (використовувати при атаці хлором) та кислота – оцтова або лимонна (при атаці аміаком). Тому, щоб бути спокійними, запасіться:

  • двома порожніми пляшками по 0,5 з-під мінералки або соку;
  • водостійким маркером;
  • содою;
  • лимонною кислотою;
  • чистою водою.

В одній пляшці приготуйте засіб захисту від хлору, у другій – від аміаку. На 0,5 літра води візьміть 1 ст. л. соди (для хлор-атаки), а у другій 0,5 літра води – 1 ст. л. лимонної чи оцтової кислоти (для аміачної атаки).

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