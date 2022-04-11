Байден и Шольц обещали жесткий ответ на химатаки РФ против Украины. Вспомним громкие заявления

Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе

Байден и Шольц обещали ответить, если РФ использует химоружие/Фото: Pixabay, REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Лию Millis, коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден в марте заявлял, что если Российская Федерация применит химическое оружие против Украины, то на это будет ответ. Сегодня, 11 апреля, оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь.

Об этом пишет "Экономическая правда".

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В марте Байден после саммита НАТО во время пресс-конференции заявлял, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, но ответ будет зависеть от ситуации.

"Мы ответим, если он его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения", — сказал американский лидер.

Кроме того, об этом говорил и канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявлял, что НАТО готовит радикальные меры на случай биологической и химической атак со стороны Российской Федерации. По словам Шольца, Альянс оперативно отреагирует, если Россия решится применить биологическое или химическое оружие. Он призвал российских военных не делать этого.

Химическая атака – что делать, если нет противогаза и как избежать отравления хлором или аммиаком

Лучше всего защитит наши органы дыхания в случае химической атаки противогаз, но будем честными – достать его смогут единицы. Поэтому заранее лучше приготовить повязки из марли и ваты, их нужно будет смачивать приготовленным раствором.

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Для растворов пригодится питьевая сода (использовать при атаке хлором) и кислота – уксусная или лимонная (при атаке аммиаком). Поэтому, чтобы быть спокойными, запаситесь:

двумя пустыми бутылками по 0,5 из-под минералки или сока;

водостойким маркером;

содой;

лимонной кислотой;

чистой водой.

В одной бутылке приготовьте средство защиты от хлора, во второй – от аммиака. На 0,5 литра воды возьмите 1 ст. л. соды (для хлор-атаки) и на вторые 0,5 литра воды – 1 ст. л. лимонной или уксусной кислоты (для аммиачной атаки).

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