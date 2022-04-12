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Химическое оружие сбросили на "Азовсталь" — командир "Азова"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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12 апреля, 00:34
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В результате инцидента пострадали три человека
Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты использовали химоружие в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты сбросили химическое оружие на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Пострадавшие в результате инцидента находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

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Подробности

"Несколько часов назад россияне нанесли удар химическим оружием по Мариуполю, по заводу "Азовсталь", по крепости украинских бойцов, по крепости азовцев. Если говорить о практической стороне удара — она небольшая. Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами. Но без катастрофических последствий. Даже оружие массового поражения эти идиоты не могут использовать полноценно. Если говорить о моральной стороне, то она нам говорит только об одном — о трусости россиян", — сообщил Белецкий.

Он отметил, что применение оккупантами химического оружия говорит о том, что россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников.

"Они отчаиваются и им ничего не остается, как в Первой мировой войне, только использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они думают, что они проявляют силу. На самом деле, они проявляют этим слабость. Чтобы там не было — Мариуполь победит, "Азов" победит, Украина победит", — подчеркнул командир полка "Азов".

Применение химоружия оккупантами

Российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских лиц в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.

Сообщается, что у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

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Игорь Беланов - лучший футболист Европы (1986 года), экс-игрок одесского “Черноморца” и киевского “Динамо”. После начала войны 61-летний спортсмен решил не отсиживаться на пенсии и отказался выехать за границу. Поступил на службу в тероборону Одессы. С оружием в руках патрулирует родной город и роет окопы. Также обладатель “Золотого мяча” помогает побратимам с физподготовкой.
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Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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