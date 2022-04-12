Влада Маріуполя підтвердила факт хімічної атаки на мирних жителів

Найбільше постраждала літня жінка

Є побоювання, що росіяни скинули на Маріуполь бомбу із зарином / Колаж "Сьогодні"

Міська рада Маріуполя, яка вже місяць перебуває в блокаді російських військ, підтвердила факт хімічного отруєння місцевих жителів після російської атаки безпілотника.

Підтвердження дав заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов британському агентству Бі-Бі-Сі.

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Що відомо

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але ми маємо підтвердження від військових, що це сталося", – сказав Орлов.

Звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів у Маріуполі надійшло пізно ввечері 11 квітня від батальйону "Азов". Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що у його бійців незначні проблеми зі здоров'ям, включаючи задишку. Один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватними ногами".

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