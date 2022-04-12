Наслідки хіматаки в Маріуполі: як почуваються постраждалі

Наразі захисники Маріуполя перебувають у блокаді, яка унеможливлює токсикологічний аналіз

Серед постраждалих у Маріуполі - цивільні особи / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок розповсюдження армією Росії невідомої отруйної речовини в Маріуполі постраждали як військові, так і цивільні особи. Вони знаходяться у відносно задовільному стані.

Про це повідомляє в своєму Telegram-каналі окремий загін спеціального призначення "Азов".

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"Контакт цивільних осіб з речовиною був мінімальним, адже епіцентр ураження був на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче перебували військовослужбовці. Втім зараз обстежити місце подій в повній мірі, через ворожий вогонь, неможливо, адже росіяни продовжують провадити тактику приховування власних злочинів", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок хіматаки один військовослужбовець "перебуває в помірному стані", двоє інших – під постійним наглядом лікарів. Серед постраждалих цивільних найгірший стан – у літньої жінки

Основна симптоматика постраждалих: гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області ротоглотки, слизових ділянок очей.

"Наразі відомо, що ворогом було застосовано отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини переважно задушливої дії. Втім, через перебування в повній блокаді їх токсикологічний аналіз неможливий. В той же час, основним завданням є спостереження за станом особового складу та можливими наслідками від отруєння", – зазначили в "Азові".

Окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину

Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов".

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У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Поки що надається допомога постраждалим як мирним жителям, так і військовим.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".

Своєю чергою, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли застосувати фосфорні боєприпаси.