Власти Мариуполя подтвердили факт химической атаки на мирных жителей

Городской совет Мариуполя, который уже месяц находится в блокаде российских войск, подтвердил факт химического отравления местных жителей после российской атаки беспилотника.
Подтверждения дал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов британскому агентству Би-Би-Си.
Что известно
"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – сказал Орлов.
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Обвинение в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило поздно вечером 11 апреля от батальона "Азов". Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что у его бойцов незначительные проблемы со здоровьем, включая одышку. Один мужчина, по сообщениям, упал с "ватными ногами".
Обстановка
- Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов" 11 апреля.
- Сейчас пострадавшие от химической атаки находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Среди пострадавших мирных жителей самое тяжелое состояние – у пожилой женщины, которая пока не поднимается с постели.
- Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.