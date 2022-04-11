Виходьте на мітинги. "Азов" у Маріуполі не втрачає віри в Україну (відео)

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламара з позивним "Калина" записав нове відеозвернення

Полк "Азов" звернувся до всього світу. Фото: колаж "Сьогодні"

Полк "Азов" звернувся до світу з проханням 12 квітня вийти на площі своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України.

Відповідне відеозвернення опубліковано на сторінці у Twitter "Азова".

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"Закликайте своїх політиків до реальних дій у боротьбі зі злом! Щоб звільнити Маріуполь, Херсон, Ізюм та інші міста України, які стали заручниками у цій війні. Допомагайте нашій владі бути почутою", – заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламара з позивним "Калина".

Полк "Азов" вірить у військово-політичне керівництво України.

"Ми продовжуємо боротьбу за український Маріуполь", – додав Паламара.

‼️Оборонці Маріуполя до всього цивілізованого світу:



Відзавтра виходьте на площі своїх міст під синьо-жовтими прапорами на підтримку України!



Закликайте своїх політиків до реальних дій у боротьбі зі злом! pic.twitter.com/vdftVBgo4i - АЗОВ (@Polk_Azov) April 11, 2022

Діти згорають живцем і помирають від голоду. У "Азові" розповіли, що насправді відбувається в Маріуполі

Захисники Маріуполя роблять неможливе, щоб місто залишалося українським. Вони закликають "тих, хто вірний присязі", приєднатися до боротьби за повернення міста та перемогу. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламара з позивним "Калина" у відеозверненні.

Він наголосив, що українські військові мають "відкинути скорботу" і перемогти заради тих, хто вже віддав життя за Маріуполь.

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