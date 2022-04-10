Дети сгорают заживо и умирают от голода. В "Азове" рассказали, что действительно происходит в Мариуполе

Защитники заблокированного города просят прислать подкрепление, чтобы победить Россию

В "Азове" рассказали, какая ситуация в Мариуполе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу.

Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина" в видеообращении.

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Он подчеркнул, что украинские военные должны "отвергнуть скорбь" и победить ради тех, кто уже отдал жизнь за Мариуполь.

"Все радуются, что орда не идет дальше. Но вы задумывались, как сражаться в таких условиях?", – спросил "Калина".

Он рассказал, какова на самом деле война за Мариуполь (ниже приведены прямые цитаты):

Это когда тебе пишут смс "как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима , которого знал семь лет.

, которого знал семь лет. Это когда вчерашний "взводник", которому 22 года, командует батальоном. Но командует лучше и эффективнее этого "палкана", который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, второго, третьего солдата и всегда скромно забывает о себе.

Это когда отделение "азовцев" штурмует роту элитного спецназа .

. Это когда побратим, имея тяжелые ранения, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться.

Это когда наши хирурги в бесчеловечных условиях проводят сверхсложные операции, ампутации. Когда маленькая хрупкая девочка спасает жизнь людей.

ампутации. Когда маленькая хрупкая девочка спасает жизнь людей. Это когда 19-летний паренек скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники .

. Это когда наши девушки делают из того, что есть, суп (если это можно так назвать), но он тебе в рот не лезет, потому что в нескольких кварталах от голода умирает ребенок , а ты не можешь помочь.

, а ты не можешь помочь. Это когда раненый офицер кричит "Слава Украине" и подрывает себя на гранате , чтобы не сдаться в плен.

, чтобы не сдаться в плен. Это когда ребятам снятся крики детей и людей, которые сгорели заживо от "Солнцепеков" .

. Это политики, рассказывающие, что "мы их поддерживаем, постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель не поднимает трубку, но никто ни с кем не общается.

но никто ни с кем не общается. Это помнить о нас, о Мариуполе, но это город-мученик. Это когда ты читаешь о себе с скорбью, а ты еще есть, ты еще живешь надеждой, что к тебе должны прийти. И особенно те люди, которые верны присяге. Знающие, что Россию можно победить.

"Мариуполь – это Украина. Пока мы здесь есть, Мариуполь продолжает быть украинским", – подытожил "Калина".

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