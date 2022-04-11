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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Выходите на митинги. "Азов" в Мариуполе не теряет веры в Украину (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 19:59
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Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина" записал новое видеообращение
Полк "Азов" обратился ко всему миру. Фото: коллаж "Сегодня"
Полк "Азов" обратился ко всему миру. Фото: коллаж "Сегодня"

Полк "Азов" обратился ко всему миру с просьбой 12 апреля выйти на площади своих городов под сине-желтыми флагами в поддержку Украины.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице в Twitter "Азова".

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"Призывайте своих политиков к реальным действиям в борьбе со злом! Чтобы освободить Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, которые стали заложниками в этой войне. Помогайте нашей власти быть услышанной", – заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина".

Полк "Азов" верит в военно-политическое руководство Украины.

"Мы продолжаем борьбу за украинский Мариуполь", – добавил Паламара.

Дети сгорают заживо и умирают от голода. В "Азове" рассказали, что действительно происходит в Мариуполе

Защитники Мариуполя делают невозможное, чтобы город оставался украинским. Они призывают "тех, кто верен присяге", присоединиться к борьбе за возвращение города и победу. Об этом заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина" в видеообращении.

Он подчеркнул, что украинские военные должны "отвергнуть скорбь" и победить ради тех, кто уже отдал жизнь за Мариуполь.

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"Все радуются, что орда не идет дальше. Но вы задумывались, как сражаться в таких условиях?", – спросил "Калина".

Он рассказал, какова на самом деле война за Мариуполь (ниже приведены прямые цитаты):

  • Это когда тебе пишут смс "как у тебя дела, друг?", а ты пять минут назад положил в черный мешок побратима, которого знал семь лет.
  • Это когда вчерашний "взводник", которому 22 года, командует батальоном. Но командует лучше и эффективнее этого "палкана", который всю свою жизнь получал зарплату от государства. Он просит за одного, второго, третьего солдата и всегда скромно забывает о себе.
  • Это когда отделение "азовцев" штурмует роту элитного спецназа.
  • Это когда побратим, имея тяжелые ранения, убегает из госпиталя, потому что пообещал своим друзьям помочь бороться.
  • Это когда наши хирурги в бесчеловечных условиях проводят сверхсложные операции, ампутации. Когда маленькая хрупкая девочка спасает жизнь людей.
  • Это когда 19-летний паренек скромно рассказывает о том, как ему удалось уничтожить 20 единиц техники.
  • Это когда наши девушки делают из того, что есть, суп (если это можно так назвать), но он тебе в рот не лезет, потому что в нескольких кварталах от голода умирает ребенок, а ты не можешь помочь.
  • Это когда раненый офицер кричит "Слава Украине" и подрывает себя на гранате, чтобы не сдаться в плен.
  • Это когда ребятам снятся крики детей и людей, которые сгорели заживо от "Солнцепеков".
  • Это политики, рассказывающие, что "мы их поддерживаем, постоянно с ними на связи", но уже больше двух недель не поднимает трубку, но никто ни с кем не общается.
  • Это помнить о нас, о Мариуполе, но это город-мученик. Это когда ты читаешь о себе с скорбью, а ты еще есть, ты еще живешь надеждой, что к тебе должны прийти. И особенно те люди, которые верны присяге. Знающие, что Россию можно победить.

"Мариуполь – это Украина. Пока мы здесь есть, Мариуполь продолжает быть украинским", – подытожил "Калина".

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