"Тысячами привозят": под Донецком тела оккупантов вывозят на свалку — перехват

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших". Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высотой.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.
"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…", – рассказал оккупант своей жене из "ДНР".
По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.
А узнал он об этом – там его знакомая отыскала тело брата.
"Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были растерзаны собаками или гнили на полигоне под открытым небом", – добавили в СБУ.
Перехваты разговоров российских военных
- Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.
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