"Тысячами привозят": под Донецком тела оккупантов вывозят на свалку — перехват

Служба безопасности Украины обнародовала разговор российского военного с женой

Правоохранители опубликовали разговор военного РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Чтобы скрыть свои потери на войне в Украине, Россия записывает убитых военных в список "без вести пропавших". Их тела складывают на импровизированных свалках, где "двухсотых" так много, что горы трупов достигают двух метров высотой.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.

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"Это не морг, это свалка. Здоровенное, это… поле – не поле, полигон – не полигон… Огорожено, оцеплено, никого не пускают. И, короче, там тысячами привозят. Свалка высотой с человеческий рост…", – рассказал оккупант своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовали прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает безумные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки.

А узнал он об этом – там его знакомая отыскала тело брата.

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"Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были растерзаны собаками или гнили на полигоне под открытым небом", – добавили в СБУ.

Перехваты разговоров российских военных

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