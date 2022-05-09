Нахр*н он нужен? Россияне возмущены позорным парадом в Москве – перехват СБУ

Жители России почувствовали на себе все экономические неурядицы, однако большинство граждан РФ решили, что виновата в этом именно Украина

Россияне не довольны парадом / Коллаж "Сегодня"

Россияне не рады параду ко Дню победы из-за санкций. Все происходящее они называют позорным и верят, что во всем виноваты украинцы, ведь Украина устроила жестокое сопротивление оккупантам. Однако своей вины в происходящем жители России не видят.

Об этом сообщает СБУ.

Реклама

Жители Российской Федерации почувствовали на себе все экономические неурядицы и военные неудачи. Однако большинство россиян решили, что виновата в этом именно Украина. Все из-за того, что украинцы устроили жесткое сопротивление оккупантам.

"Не знаю, к чему этот парад? На**ен он нужен? Позорно это все. У всех настроения нет. Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные. Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе**я одна" – говорит россиянка.

Реклама

Благодаря пропаганде РФ женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.

"Жарите шашлыки, да? Делайте из "хохляцких" этих шашлыков! Бейте этих гадов! После всего, что они делают, гады!", – советует мать сыну-оккупанту.

Перехваты разговоров российских военных

Ранее мы писали: