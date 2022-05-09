Нахр*н он нужен? Россияне возмущены позорным парадом в Москве – перехват СБУ

Россияне не рады параду ко Дню победы из-за санкций. Все происходящее они называют позорным и верят, что во всем виноваты украинцы, ведь Украина устроила жестокое сопротивление оккупантам. Однако своей вины в происходящем жители России не видят.
Об этом сообщает СБУ.
Жители Российской Федерации почувствовали на себе все экономические неурядицы и военные неудачи. Однако большинство россиян решили, что виновата в этом именно Украина. Все из-за того, что украинцы устроили жесткое сопротивление оккупантам.
"Не знаю, к чему этот парад? На**ен он нужен? Позорно это все. У всех настроения нет. Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные. Ну, большинство людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе**я одна" – говорит россиянка.
Благодаря пропаганде РФ женщина искренне верит, что украинцев нужно уничтожать.
"Жарите шашлыки, да? Делайте из "хохляцких" этих шашлыков! Бейте этих гадов! После всего, что они делают, гады!", – советует мать сыну-оккупанту.
Перехваты разговоров российских военных
- Из Мариуполя две недели назад привезли 10 полных КамАЗов с "грузом 200". Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его женой, опубликованного СБУ.
- 3 апреля СБУ перехватила разговор российского солдата со своей сестрой, где он жалуется на руководство, которое вообще не ценит военных.
- В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили – другой удается пройти.
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