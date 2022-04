Российский вертолет раскололся надвое от британского ПЗРК Starstreak – СМИ

ВСУ впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak. Об этом пишет издание The Times.

В Луганской области высокоскоростной снаряд Starstreak поражающий тремя кинетическими дротиками в воздухе разбил Ми-28Н.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74