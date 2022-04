Російський гелікоптер розколовся надвоє від британського ПЗРК Starstreak – ЗМІ

ЗСУ вперше збили російський вертоліт із сучасного портативного ракетного комплексу Британії Starstreak. Про це пише видання The Times.

У Луганській області високошвидкісний снаряд Starstreak, що вражає трьома кінетичними дротиками в повітрі, розбив Мі-28Н.

