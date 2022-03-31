В Киевской области тероборона ликвидировала вражескую технику вместе с экипажем (фото)

Российские военные не оставляют попытки прорваться в Киев, тероборона областей уверенно держит защиту наших территорий

Тероборона Киевской области не дала врагу подступиться к столице / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области бойцы тероборона уничтожила 5 единиц российской военной техники вместе с экипажами. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Подразделения теробороны на Киевщине устроили приветственную встречу российским оккупантам. Наши защитники уничтожили пять единиц вражеской техники, а их личный состав от загара больше не захотел возвращаться домой", – говорится в сообщении.

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