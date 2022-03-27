Украина получила ПЗРК против авиации РФ – Минобороны Великобритании

Глава Кремля Владимир Путин уже проиграл полномасштабную войну с Украиной, считает министр обороны Великобритании

Украина развертывает ПЗРК Starstreak. Коллаж "Сегодня"

Украине передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Mail.

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Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.

Как считает Бен Уоллес, глава Кремля Владимир Путин уже проиграл полномасштабную войну с Украиной, а собственный народ запомнит его как человека, отправившего на смерть тысячи молодых россиян.

"Его будут помнить как человека, который продемонстрировал, что его вооруженные силы не были непобедимыми и, по сути, были плохо оснащены. И он, вероятно, доживет свои дни, будучи приглашенным на ежегодное празднование в Северную Корею", — сказал Уоллес.

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Что такое Starstreak

ПЗРК StarStreak является "младшей" разработкой Stinger. Комплекс имеет интересные особенности и высокие тактико-технические характеристики. В частности, вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч), что нивелирует любые противоракетные маневры противника. Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5 000 метров.

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