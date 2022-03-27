Россия может ударить по Одессе с акватории Черного моря – ОВА

Российские войска продолжают активно проводить воздушную разведку, в данный момент они уменьшил авиационную работу в нашем небе, но сохраняется угроза нанесения артиллерийских и ракетных ударов со стороны акватории Черного моря.
Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Речь идет и про Одесское побережье и другие регионы нашего государства. Наши силы обороны работа на отлично. Поэтому не тревожимся, а точнее не паникуем, а выполняем все алгоритмы, которые связаны с сигналами военной тревоги. Будьте внимательными потому, что враг по всей стране активизирует деятельность ДРГ", – сказал он.
Ситуация в Одессе
- В ночь на 26 марта армия РФ попыталась совершить высадку десанта на одесском побережье. Эта попытка был сорвана армией Украины и подразделениями Территориальной обороны Одесской области.
- 23 марта на одесском направлении российские оккупанты понесли потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который собирался штурмовать Одессу.
- Противовоздушная оборона Украины постоянно сбивает российские дроны, которые пытаются вести разведку над Одессой. И даже удается сбивать крылатые ракеты.
- 22 марта ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты РФ, планировавших штурм Одессы.
- 21 марта защитникам жемчужины у моря удалось подбить российский военный корабль, который вел обстрел города.
- 15 марта российские военные корабли обстреляли населенные пункты в Одесской области. Известно, что два человека получили ранения.
- По данным Министерства обороны Великобритании, Военно-морской флот России взял под свой контроль территориальные воды Украины в Черном море, отрезав нашу страну от международной морской торговли.
- Также сообщалось, что под Одессой 600 российских морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна.