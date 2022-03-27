Россия может ударить по Одессе с акватории Черного моря – ОВА

В Одесе есть большая вероятность того, что российские оккупанты нанесут артиллерийские и ракетные удары с акватории Черного моря

Войска РФ проводят воздушную разведку, чтобы нанести очередной удар по территориям Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают активно проводить воздушную разведку, в данный момент они уменьшил авиационную работу в нашем небе, но сохраняется угроза нанесения артиллерийских и ракетных ударов со стороны акватории Черного моря.

Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Реклама

"Речь идет и про Одесское побережье и другие регионы нашего государства. Наши силы обороны работа на отлично. Поэтому не тревожимся, а точнее не паникуем, а выполняем все алгоритмы, которые связаны с сигналами военной тревоги. Будьте внимательными потому, что враг по всей стране активизирует деятельность ДРГ", – сказал он.

Ситуация в Одессе