Росія може вдарити по Одесі з акваторії Чорного моря – ОВА

В Одесі є велика ймовірність того, що російські окупанти завдадуть артилерійських та ракетних ударів з акваторії Чорного моря

Війська РФ проводять повітряну розвідку, щоб завдати чергового удару по територіях України / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують активно проводити повітряну розвідку, на даний момент вони зменшили авіаційну роботу в нашому небі, але зберігається загроза завдання артилерійських та ракетних ударів з боку акваторії Чорного моря.

Про це в Telegram-каналі повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Йдеться і про Одеське узбережжя та інші регіони нашої держави. Наші сили оборони робота на відмінно. Тому не турбуємося, а точніше не панікуємо, а виконуємо всі алгоритми, пов'язані з сигналами військової тривоги. Будьте уважними тому, що ворог по всій країні активізує діяльність ДРГ", – сказав він.

Ситуація в Одесі