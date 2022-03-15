Російські кораблі випустили понад 100 снарядів по Одеській області

15 березня російські військові кораблі обстріляли населені пункти на Одещині. Відомо, що дві особи отримали поранення.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у телеграмі.
Що відомо
"На жаль, сьогодні не можу сказати, що все було спокійно. Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному з напрямків у нашій області. Тому вранці по одному з наших населених пунктів було завдано ракетних ударів ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених. Близько 14:00 по іншому населеному пункту противник відкрив вогонь з корабельної артилерії, використавши близько 90 снарядів. Проте наші воїни гідно тримають оборону. Я хочу запевнити, що за кожного пораненого, за кожну руйнацію ворог зазнає в рази більше втрат", - заявив Максим Марченко.
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Обстановка в Одеській області
- Одеса продовжує готуватись до можливого нападу рашистської армії міжнародного злочинця Володимира Путіна. Останні тижні місто живе в очікуванні висадки ворожого десанту.
- За даними Міністерства оборони Великої Британії, Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.
- За даними СБУ, під Одесою 600 російських морських піхотинців збунтувалися і не вийшли із судна.
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.