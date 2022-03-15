Російські кораблі випустили понад 100 снарядів по Одеській області

Окупанти продовжують підготовку до нападу на Одесу

Одеса продовжує готуватися до нападу / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

15 березня російські військові кораблі обстріляли населені пункти на Одещині. Відомо, що дві особи отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко у телеграмі.

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Що відомо

"На жаль, сьогодні не можу сказати, що все було спокійно. Сухопутні війська противника не мають успіху на жодному з напрямків у нашій області. Тому вранці по одному з наших населених пунктів було завдано ракетних ударів ворожою авіацією та кораблями. Маємо двох поранених. Близько 14:00 по іншому населеному пункту противник відкрив вогонь з корабельної артилерії, використавши близько 90 снарядів. Проте наші воїни гідно тримають оборону. Я хочу запевнити, що за кожного пораненого, за кожну руйнацію ворог зазнає в рази більше втрат", - заявив Максим Марченко.

Обстановка в Одеській області