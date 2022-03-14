ВМФ Росії заблокував Україні вихід у Чорне море

Про це повідомляє розвідка Великої Британії

У MI6 уважно стежать за пересуванням російського військового флоту / Колаж "Сьогодні"

Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на свою розвідку.

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Що відомо

У заяві британського міністерства сказано: "Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі".

Також повідомляється, що військово-морські сили Росії "продовжують завдавати ракетних ударів по цілям на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції найближчими тижнями".

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