ВМФ Росії заблокував Україні вихід у Чорне море

Військово-морський флот Росії взяв під свій контроль територіальні води України у Чорному морі, відрізавши нашу країну від міжнародної морської торгівлі.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на свою розвідку.
Що відомо
У заяві британського міністерства сказано: "Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі".
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Також повідомляється, що військово-морські сили Росії "продовжують завдавати ракетних ударів по цілям на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції найближчими тижнями".
Обстановка
- Головною метою на морі міжнародного злочинця Володимира Путіна є Одеса. Останні тижні місто живе в очікуванні висадки ворожого десанту.
- Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії в Україну на своїй сторінці у Twitter.
- За даними СБУ, під Одесою 600 російських морських піхотинців збунтувалися і не вийшли із судна.
- 13 березня стало відомо, що у Скадовськ Херсонської області заїхала колона російських окупантів, вони розмістилися в одному з дитячих таборів.