Российские корабли выпустили более 100 снарядов по Одесской области

Оккупанты продолжают подготовку к нападению на Одессу

Одесса продолжает готовиться к нападению / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

15 марта российские военные корабли обстреляли населенные пункты в Одесской области. Известно, что два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в телеграме.

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Что известно

"К сожалению, сегодня не могу сказать, что все было спокойно. Сухопутные войска противника не имеют успеха ни на одном из направлений в нашей области. Поэтому утром по одному из наших населенных пунктов были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями. Имеем двух раненых. Около 14:00 по другому населенному пункту противник открыл огонь из корабельной артиллерии, использовав около 90 снарядов. Однако наши воины достойно держат оборону. Я хочу заверить, что за каждого раненого, за каждое разрушение враг несет в разы больше потерь", – заявил Максим Марченко.

Обстановка в Одесской области