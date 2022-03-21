Під Одесою ЗСУ підбили військовий корабель РФ, який стріляв по будинках

Окупанти з моря обстрілювали мирних жителів в Одесі та отримали жорстку відповідь від наших захисників – одне їхнє судно підбите

У Чорному морі підбили ворожий корабель / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Одеси українські захисники підбили російський військовий корабель. Перед цим окупанти обстріляли місто з моря.

Про це речник оперативного штабу Одеской ОВА Сергій Братчук .

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Він зустрів, що сьогодні вранці обстріляв українську територію. Пошкоджено кількох будинків в Одесі. Таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Мокша стріляє – все укриття! Відповідаємо – з них летить дрантя!", – написав Братчук.

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Після цього стало відомо, що ЗСУ влучили в корабель окупантів. У соцмережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, один з яких потім задимівся. Чи є руйнування та постраждали з нашого боку, поки що невідомо.

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