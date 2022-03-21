Під Одесою ЗСУ підбили військовий корабель РФ, який стріляв по будинках

Біля Одеси українські захисники підбили російський військовий корабель. Перед цим окупанти обстріляли місто з моря.
Про це речник оперативного штабу Одеской ОВА Сергій Братчук .
Він зустрів, що сьогодні вранці обстріляв українську територію. Пошкоджено кількох будинків в Одесі. Таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.
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"Мокша стріляє – все укриття! Відповідаємо – з них летить дрантя!", – написав Братчук.
Після цього стало відомо, що ЗСУ влучили в корабель окупантів. У соцмережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, один з яких потім задимівся. Чи є руйнування та постраждали з нашого боку, поки що невідомо.
РФ замінувала шляхи в Чорному морі та видала фейк
Російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що це українські міни.
Попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі" морського порта Сочі зробили судновласникам та капітанам суден у регіоні. За допомогою цього фейку окупанти хочу перешкоджати морському трафіку комерційних суден у Чорному морі.