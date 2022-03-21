Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Під Одесою ЗСУ підбили військовий корабель РФ, який стріляв по будинках

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 10:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти з моря обстрілювали мирних жителів в Одесі та отримали жорстку відповідь від наших захисників – одне їхнє судно підбите
У Чорному морі підбили ворожий корабель
У Чорному морі підбили ворожий корабель / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Одеси українські захисники підбили російський військовий корабель. Перед цим окупанти обстріляли місто з моря.

Про це речник оперативного штабу Одеской ОВА Сергій Братчук .

Реклама

Він зустрів, що сьогодні вранці обстріляв українську територію. Пошкоджено кількох будинків в Одесі. Таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Мокша стріляє – все укриття! Відповідаємо – з них летить дрантя!", – написав Братчук.

Реклама

Після цього стало відомо, що ЗСУ влучили в корабель окупантів. У соцмережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, один з яких потім задимівся. Чи є руйнування та постраждали з нашого боку, поки що невідомо.

РФ замінувала шляхи в Чорному морі та видала фейк

Російські окупанти замінували шляхи комерційних суден від Босфору до Одеси та запустили чергову дезінформацію. Вони заявили, що це українські міни.

Попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, що дрейфують у Чорному морі" морського порта Сочі зробили судновласникам та капітанам суден у регіоні. За допомогою цього фейку окупанти хочу перешкоджати морському трафіку комерційних суден у Чорному морі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Вибране
Наші автори
Ігор Сєров "Російський військовий корабель, йди на*уй": ми поспілкувалися з мамою легендарного воїна Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Гуманітарні коридори у Луганській області – де пройде евакуація 19 березня Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти