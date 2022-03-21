Под Одессой ВСУ подбили военный корабль РФ, стрелявший по домам

Оккупанты с моря обстреливали мирных жителей в Одессе и получили жесткую ответку от наших защитников – одно их судно подбито

В Черном море подбили вражеский корабль / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле Одессы українські захисники підбили російський військовий корабль. Перед цими оккупантами обстріляли місто з моря.

Об цьому повідомив спікер оперативного штабу Одесської ОВА Сергій Братчук .

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Він зазначив, що сьогодні рано утром противник обстріляв українську територію. Повреждены несколько домов в Одессе. Таким чином російські війська надають на українських бойцов психологічне тиск.

"Мокша стріляє – все в укриття! Відвечаємо – з них летить ветошь!", – написав Братчук.

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Після цього стало відомо, що ВСУ попали в корабль оккупантів. У соціальних сетях очівідці написали, що бачили в одесській акваторії Чорного моря два вражеських корабля, один з яких потім задимився. Є ли руйнування і пострадавшие з нашої сторони, поки невідомо.

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