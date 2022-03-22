ВСУ уничтожили морпехов РФ, которые собирались атаковать Одессу (видео)

Российские войска продолжают нести большие потери

ВСУ уничтожили морпехов РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем личный состав подразделений морской пехоты РФ, готовившихся для штурма Одессы.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

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"Частично это личный состав, который пытался в начале великой войны высадиться здесь у нас, на одесском побережье, уничтожен и гниет под Николаевом и Мариуполем. А остатки морских пехотинцев – это уже на корм бычкам. Но что-то начал переживать за бычков, чтобы не отравились", – заявил он.

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