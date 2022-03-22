Под Ахтыркой 300 оккупантов отказались воевать и сбежали вместе с техникой

Российские военные деморализованы и не хотят вступать в бой с украинскими защитниками – три сотни солдат покинули поле боя в Сумской области

Оккупанты сбежали с поля боя под Ахтыркой / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди российских оккупантов все больше тех, кто не хочет воевать против ВСУ. В этот раз такой случай произошел в Ахтырском районе Сумской области – около 300 солдат покинули поле боя, несмотря на приказ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Российские военные отказались выполнять приказ своего руководства вступать в бой против украинских защитников. Они покинули район проведения операции на 70 единицах техники.

Какая ситуация на фронте