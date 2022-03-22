Под Ахтыркой 300 оккупантов отказались воевать и сбежали вместе с техникой

Среди российских оккупантов все больше тех, кто не хочет воевать против ВСУ. В этот раз такой случай произошел в Ахтырском районе Сумской области – около 300 солдат покинули поле боя, несмотря на приказ.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Российские военные отказались выполнять приказ своего руководства вступать в бой против украинских защитников. Они покинули район проведения операции на 70 единицах техники.
Далее по теме
Какая ситуация на фронте
- За минувшие сутки наша авиация ударила по скоплениям техники и живой силы противника, вела воздушные бои и перехватывала воздушные цели.
- В Генштабе подчеркнули, что оккупационные войска, которые уже введены в Украину, имеют запасы боеприпасов и еды не более, чем на три дня. Такая же ситуация с горючим, которые они возили с собой в цистернах. Трубопроводное соединение оккупанты не смогли организовать.
- На Донецком и Луганском направлениях противник пытается продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.