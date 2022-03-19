Стреляют друг в друга, чтобы не воевать в Украине. СБУ перехватила разговор оккупанта

Российские военные не хотят отдавать жизнь на войне РФ против Украины и любой ценой пытаются покинуть страну, чтобы не вступать в бой с ВСУ – в Сеть слили разговор оккупанта с женой

Оккупанты ранят себя, чтобы попасть в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты, которые не хотят воевать против Украины или сдаваться в плен, калечат себя в надежде попасть в больницу. В ином случаев приходится прятаться в окопах без пищи, воды и оружия, ожидая собственной смерти.

Об этом один из военных рассказал в телефонном разговоре, перехваченным СБУ.

Реклама

На записи слышно, что в путинской армии начался полный хаос. Оккупанты стреляют друг в друга, чтобы попасть в больницу.

"Сами-себя поху*ли, бл*дь. Мы же, как зайцы, бегаем, бл*дь, по минному полю. Спим в окопах", – говорит оккупант, желающий уволиться любой ценой.

Реклама

Жена захватчика посоветовала ему сломать себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не воевать: "Везде говорят – вы на учениях. Какие нах... учения? Можно и остаться там… Ногу сломай себя, и тебя отправят в госпиталь".

"Неизвестно, воспользуется ли воин таким советом. Но можем сказать одно: ввиду решимости украинских военных и народа у захватчиков небольшой выбор: ломать себе ноги или погибнуть. Или – просто сдаться в плен", - заявили в СБУ.

Потери оккупантов

Согласно сводке Генштаба, только за сутки ВСУ нанесла такое количество потерь российским оккупантам:

Реклама