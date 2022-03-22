Оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольск у Кривого Рога

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка под Кривым Рогом. В результате разрушены жилые дома. В остальных направлениях ночь прошла спокойно.
Об этом заявил глава Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов, но жертв нет", - написал он
Далее по теме
Вилкул добавил, что 22 марта в 12:00 отправится электричка из Апостолово на Кривой Рог для эвакуации местных жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, власти помогают с расселением.
Ситуация в Украине 22 марта
- В Закарпатской области обезвредили группу российских диверсантов во главе с агентом ФСБ РФ. Они готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского и диверсии в столице и других областях.
- В Ахтырском районе Сумской области около 300 солдат отказались воевать против ВСУ и покинули поле боя, несмотря на приказ. Они сбежали вместе с техникой.
- Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысяч квадратных километров.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что остановить войну в Украине может только встреча Зеленского и Путина.