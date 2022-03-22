Оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольск у Кривого Рога

Российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня два населенных пункта в Днепропетровской области, к счастью, жертв нет

Оккупанты стреляли из "Градов" по жилым домам / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли из "Градов" город Зеленодольск и село Малая Костромка под Кривым Рогом. В результате разрушены жилые дома. В остальных направлениях ночь прошла спокойно.

Об этом заявил глава Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог, за ночь 21.03-22.03 дважды из "Градов" были обстреляны село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05:20 утра. Разрушения жилых домов, но жертв нет", - написал он

Вилкул добавил, что 22 марта в 12:00 отправится электричка из Апостолово на Кривой Рог для эвакуации местных жителей. Тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, власти помогают с расселением.

Ситуация в Украине 22 марта