Окупанти обстріляли з "Градів" Зеленодольськ біля Кривого Рогу

У Криворізькому районі російські окупанти обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ та село Мала Костромка у передмісті. У результаті зруйновано житлові будинки. В інших напрямках ніч минула спокійно.
Про це заявив голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків", – написав він
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Внаслідок обстрілів жертв немає. Вілкул додав, що 22 березня о 12:00 вирушить електричка з Апостолового на Кривий Ріг для евакуації місцевих жителів. Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, влада допомагає з розселенням.
Ситуація в Україні 22 березня
- На Закарпатті знешкодили групу російських диверсантів на чолі з агентом ФСБ РФ. Вони готували замах на президента України Володимира Зеленського та диверсії у столиці та інших областях.
- В Охтирському районі Сумської області близько 300 солдатів відмовилися воювати проти ЗСУ і покинули поле бою, незважаючи на наказ. Вони втекли разом із технікою.
- Асоціація саперів підрахувала, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 1/6 частину території – 82,5 тисячі квадратних кілометрів.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що зупинити війну в Україні може лише зустріч Зеленського та Путіна.