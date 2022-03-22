Окупанти обстріляли з "Градів" Зеленодольськ біля Кривого Рогу

Російські військові обстріляли з реактивної системи залпового вогню два населені пункти на Дніпропетровщині, на щастя, жертв немає

Окупанти стріляли з "Градів" по житлових будинках / Фото: Колаж: Сьогодні

У Криворізькому районі російські окупанти обстріляли з "Градів" місто Зеленодольськ та село Мала Костромка у передмісті. У результаті зруйновано житлові будинки. В інших напрямках ніч минула спокійно.

Про це заявив голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Кривий Ріг, за ніч 21.03-22.03 двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05:20 ранку. Руйнування житлових будинків", – написав він

Внаслідок обстрілів жертв немає. Вілкул додав, що 22 березня о 12:00 вирушить електричка з Апостолового на Кривий Ріг для евакуації місцевих жителів. Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, влада допомагає з розселенням.

Ситуація в Україні 22 березня