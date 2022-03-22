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На Закарпатті впіймали диверсантів РФ, які готували замах на Зеленського

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22 березня, 08:20
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На заході України працівники українських спецслужб затримали близько 25 зрадників України – цим угрупуванням керував агент ФСБ
Диверсанти готували замах на Зеленського
Диверсанти готували замах на Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

На Закарпатті 21 березня знешкодили групу російських диверсантів на чолі з агентом ФСБ РФ. Вони готували замах на президента України Володимира Зеленського та диверсії у столиці та інших областях.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита та журналіст Віталій Глагола.

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Диверсантів упіймали наші спецслужби. У них знайшли багато зброї та патронів, гранати, а також ноутбуки.

Фото: Віктор Микита

За словами Глаголи, агент ФСБ створив угруповання приблизно з 25 осіб, він шукав диверсантам транспорт і давав озброєння. Зрадників планували відправити до урядового кварталу до Києва під виглядом підрозділу тероборони.

Фото: Віктор Микита

Разом із групою диверсантів упіймали й агента ФСБ, його затримали під час закупівлі зброї в Ужгороді. Кримінальне провадження розпочали за "ч. 1 ст. 111 КК України. Державна зрада".

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Зеленський – ціль номер один

Президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Росії хоче знищити його, щоб залишити Україну без найвищого керівництва.

"За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю — як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

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