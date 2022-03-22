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На Закарпатье поймали диверсантов РФ, которые готовили покушение на Зеленского

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22 марта, 08:20
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На западе страны сотрудники украинских спецслужб задержали около 25 предателей Украины – этой группировкой руководил агент ФСБ
Диверсанты готовили покушение на Зеленского
Диверсанты готовили покушение на Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области 21 марта обезвредили группу российских диверсантов во главе с агентом ФСБ РФ. Они готовили покушение на президента Украины Владимира Зеленского и диверсии в столице и других областях.

Об этом сообщили глава Закарпатской ОГА Виктор Микита и журналист Виталий Глагола.

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Диверсантов поймали наши спецслужбы. У них нашли много оружия и патронов, гранаты, а также ноутбуки.

Фото: Виктор Микита

По словам Глаголы, агент ФСБ создал группировку приблизительно из 25 человек, он искал диверсантам транспорт и давал вооружение. Предателей планировали заслать в правительственный квартал в Киев под видом подразделения теробороны.

Фото: Виктор Микита

Вместе с группой диверсантов поймали и агента ФСБ, его задержали во время закупки оружия в Ужгороде. Уголовное производство начали по "ч. 1 ст. 111 УК Украины. Государственная измена".

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Зеленский – цель номер один

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство России хочет уничтожить его, чтобы оставить Украину без высшего руководства.

"По имеющейся у нас информации, враг назначил меня, как цель номер один. Мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства", — сказал президент.

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