Прослужил меньше 5 месяцев: Россия потеряла очередной корабль

Пограничный сторожевой корабль флота Российской Федерации "Расул Гамзатов" получил повреждения при переходе Волго-Донским каналом из Каспийского моря в Азовское.
Об этом пишет Думская.
"Рашистский флот понес очередную потерю — на этот раз повреждения получил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 "Расул Гамзатов", – говорится в сообщении.
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Стало известно, что сторожевик при контакте с буксиром получил повреждения винто-моторной группы с необходимостью замены вала и гребного винта, поэтому надолго вышел из строя. Сейчас он находится в порту Азов (Ростовская область) в ожидании проведения ремонтных работ.
"Расул Гамзатов" стал последним, 14-м кораблем этого типа (шифр "Охотник"), построенным по заказу ФСБ РФ. Введен в строй в конце ноября 2021 года. Он прослужил менее 5 месяцев.
После затопления "Москвы" арестован командующий Черноморским флотом РФ
Военное командование РФ из-за потери ракетного крейсера "Москва", по которому ударили ВСУ, сняли с должности и арестовали командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова.
Кроме того, уволили начальника штаба – первого заместителя командующего флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.
В отношении него осуществляются следственные действия. А временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего).
Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"
- Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва", утверждают, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытаются найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести: Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, никто из членов экипажа "Москвы" не выжил – все погибли.
- Также была информация, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек и они находятся в госпитале.
- Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.