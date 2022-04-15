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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

РФ пересмотрит свои позиции в Черном море после уничтожения "Москвы" – разведка Великобритании

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 апреля, 09:36
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Россия понесла ущерб уже по двум ключевым военно-морским объектам
Позиции России в Черном море сменятся после удара по крейсеру "Москва".
Позиции России в Черном море сменятся после удара по крейсеру "Москва". / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как крейсер "Москва" затонул и в Кремле это признали, Россия пересмотрит свою морскую позицию в Черном море.

Об этом заявили в Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что являясь флагманом Черноморского флота России, "Москва" выполняла ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

"Корабль советской эпохи был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте. Первоначально введенный в эксплуатацию в 1979 году, "Москва" прошел обширный ремонт, призванный улучшить его возможности, и вернулся в рабочее состояние только в 2021 году", – сообщили в Минобороны Великобритании.

Там считают, что этот инцидент означает, что Россия теперь понесла ущерб двум ключевым военно-морским объектам после вторжения в Украину. Первым из них стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Второй – крейсер "Москва".

"Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море", – отмечают в Минобороны Великобритании.

Что известно об ударе по крейсеру "Москва

  • 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун"Вооруженных сил Украины.
  • Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, а корабль перевернулся.
  • Спустя сутки после удачной военной операции ВСУ против флагмана Черноморского флота России крейсера "Москва" не появилось достоверной информации о судьбе его экипажа. Не исключено, что из 510 членов экипажа спасли всего 14 человек.
  • Британская пресса пишет, что с потерей "Москвы" существенно пошатнулась обороноспособность всего Черноморского флота России. Он единственный был оснащен системами ПВО большого радиуса действия в виде С-300Ф.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что крейсер "Москва" прикрывал с воздуха Херсонскую группировку оккупантов. На борту находилось командование штаба всей морской группировки Черноморского флота РФ.

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