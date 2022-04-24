Прослужив менш ніж 5 місяців: Росія втратила черговий корабель

Сторожовий корабель надовго вийшов із ладу, його відправили на ремонт

Росія втратила ще один корабель. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прикордонний сторожовий корабель флоту Російської Федерації "Расул Гамзатов" отримав ушкодження під час переходу Волго-Донським каналом з Каспійського моря до Азовського.

Про це пише Думська.

Реклама

"Рашистський флот вкотре зазнав втрати – цього разу пошкодження отримав прикордонний сторожовий корабель проєкту 22460 "Расул Гамзатов", – йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що сторожовик, контактуючи з буксиром, отримав пошкодження гвинто-моторної групи, тепер йому необхідно міняти вал і гребний гвинт, тому він надовго вийшов з ладу. Наразі корабель стоїть у порту Азов (Ростовська область), чекаючи проведення ремонтних робіт.

"Расул Гамзатов" став останнім, 14-м кораблем цього типу (шифр "Мисливець"), побудованим на замовлення ФСБ РФ. Введений до ладу наприкінці листопада 2021 року. Він прослужив менш ніж 5 місяців.

Реклама

Після затоплення "Москви" заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ

Військове командування РФ через втрату ракетного крейсера "Москва", по якому вдарили ЗСУ, зняли з посади і заарештували командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова.

Крім того, звільнили начальника штабу – першого заступника командувача флоту віцеадмірала Сергія Пінчука.

Щодо нього здійснюють слідчі дії. А тимчасово виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту призначено віцеадмірала Аркадія Романова (заступника командувача).

Реклама

Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"

Раніше ми писали: