Уникальный случай. Генерал ВСУ раскрыл детали уничтожения корабля "Саратов"

Российское военное судно наши защитники уничтожили оружием, которое не используют для боев на море

Генерал ВСУ рассказал об ударе по корабле РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ для уничтожения российского крупного десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска использовали оружие, которое напрямую не приспособлено для боевых действий на море.

Об этом в общенациональном эфире рассказал генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

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"Ситуация уникальная, потому что никто никогда не использовал такую ​​систему оружия против кораблей", – отметил генерал.

Ягун добавил, что с начала войны украинские военные уже провели несколько подобных операций – все эти ситуации уникальные.

"Это то, что мы "накрыли" ракетными комплексами с берега патрульный корабль возле Одессы, и то, что мы использовали ПЗРК против катера, и то, что мы использовали против этого корабля "Точку-У", – это уникальные ситуации. Эти ситуации могут изучать, как оружие, которое не приспособлено для ведения боевых действий на море, было использовано ВСУ", — сказал он.

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Генерал уточнил, что наши военные постоянно получают разведывательную информацию – ее передают даже мирные жители временно оккупированных территорий.

"Значительная часть населения, которое находится сейчас под оккупацией, добровольно помогает ВСУ и разведке. Поэтому информация поступает в режиме онлайн", – отметил он.

ВСУ уничтожают корабли оккупантов

24 марта в Бердянском порту Запорожской области были слышны сильные взрывы. ВСУ уничтожили десантный корабль оккупантов "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

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Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. По данным Obozrevatel, произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

"Спасаются бегством БДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших)", – пишет ресурс.