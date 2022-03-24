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В Бердянске ВСУ, кроме "Орска", подбили еще три десантных корабля РФ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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24 марта, 10:38
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Повреждения получили БДК "Куников", "Новочеркасск" и "Саратов"
ВСУ уничтожили один и повредили 4 десантных корабля ВМФ РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ уничтожили один и повредили 4 десантных корабля ВМФ РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 24 марта, Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. Как сообщал сайт "Сегодня", украинские военные уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

Также стало известно, что кроме уничтоженного "Орска", были повреждены еще несколько российских военных судов. По данным издания Obozrevatel, произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

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"Спасаются бегством БДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших)", – информирует ресурс.

Напомним, в начале марта Бердянск оказался захваченным российскими войсками. Люди несколько дней выходили на протесты, скандируя, что Бердянск – это Украина.

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21 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что удерживающие город российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты похитили в Бердянске нардепа от ОПЗЖ и бизнесмена Александра Пономарева. Предприятия остановили работу в знак протеста против похищения.

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