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У Бердянську ЗСУ, окрім "Орська", підбили ще три десантні кораблі РФ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 10:38
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Пошкодження отримали БДК "Куніков", "Новочеркаськ" та "Саратов"
ЗСУ знищили один та пошкодили 4 десантні кораблі ВМФ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ знищили один та пошкодили 4 десантні кораблі ВМФ РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 24 березня, Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. Як повідомляв сайт "Сьогодні", українські військові знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива.

Також стало відомо, що крім знищеного "Орська," було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними видання Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

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"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження й втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)", – інформує ресурс.

Нагадаємо, на початку березня Бердянськ виявився захопленим російськими військами. Люди кілька днів виходили на протести, скандуючи, що Бердянськ – це Україна.

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21 березня глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти, які утримують місто. викрали з морського порту у Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти викрали у Бердянську нардепа від ОПЗЖ та бізнесмена Олександра Пономарьова. Підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення.

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