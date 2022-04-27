Оккупанты превратили Мариуполь в гетто: передвижение по справкам, а въезд в город закрыт

В Мариуполе российские оккупанты запретили въезд в город даже со стороны Новоазовска, кроме того, ограничено передвижение внутри города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в городе передвигаться можно только при наличии справки о прохождении фильтрации.
"Попасть в Мариуполь без удостоверения прохождения фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего 7 дней. Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу – разрешение на пребывание на улице. Город все превращают в реально гетто", – рассказал он.
Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления.
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Ситуация в Мариуполе
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- ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.
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