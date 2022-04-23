Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

Вблизи Мариуполя зафиксировали огромную братскую могилу мирных жителей, которые были убиты российскими оккупантами.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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По данным спутника, захоронения были обнаружены рядом с кладбищем села Виноградное, которое находится под российской оккупацией. Сам населенный пункт расположен в 5-6 километрах от Мариуполя.
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"Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированного села появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок еще нет. На фото Maxar за 29 марта уже заметны траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра", – написало издание.
На спутниковых снимках Planet видно, что размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров. Здесь могут быть похоронены не менее 1000 убитых россиянами мариупольцев.
Обстановка в Мариуполе
- 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
- Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
- В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".
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