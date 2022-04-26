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Путин хочет крови! Жданов озвучил два варианта по Мариуполю

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 16:02
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Российского диктатора не интересует количество жертв
Путина не интересует количество жертв в Мариуполе, ему важно показать большую победу, отметил Жданов
Путина не интересует количество жертв в Мариуполе, ему важно показать большую победу, отметил Жданов / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Как напомнил эксперт, недавно Путин заявил, что никакого штурма "Азовстали" не будет, однако на Мариуполь до сих пор сбрасывают сверхтяжелые бомбы.

Он объяснил, почему российский президент не позволяет людям выбраться из города:

"Путин жаждет крови, он хочет победы. Они в Алеппо фактически облажались. Они бомбили его полгода, а в результате защитники ушли вместе с жителями, россияне вошли в пустой город, они не одержали военную победу. Путину нужна военная победа, поэтому он, я думаю, не пойдет ни на какие уступки".

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Военный эксперт убежден, что количество жертв российского диктатора не интересует, главное – уничтожить защитников Мариуполя на руинах. Он назвал два возможных варианта развития событий:

"Первый – это на руинах "Азовстали", как последнего центра сопротивления, он установит российский флаг и скажет, что мы их уничтожили, мы их победили. В России общество нацелено на войну, там 83% поддержка Путина и почти 80% поддержка войны с Украиной. Они считают, что нас нужно наказать. Поэтому он хочет принести им эту жертву на блюдечке, тем самым демонстрируя мощь российской армии".

По его словам, Путин рассматривает два варианта – "чтобы защитники Мариуполя вышли с белым флагом из катакомб или он их уничтожает и на руинах устанавливает российский флаг".

Также эксперт объяснил, как можно было бы спасти население Мариуполя и находящихся там военных:

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"Есть такая процедура, когда третья сторона может забрать вот этих защитников и в то же время должна гарантировать, что они не будут до конца войны возвращены на свою родину, чтобы не участвовать в дальнейших военных действиях. Есть такой вариант обмена и такой страной может стать Турция. Кстати, Реджеп Эрдоган именно это и подразумевает, когда он говорит выслать конвой судов для вывоза оттуда и мирного населения, и защитников Мариуполя".

Жданов отметил, что такое развитие событий было бы желательным, но маловероятным, поскольку, пока Путин у власти, с ним никто не договорится.

В Мариуполе "зеленый коридор" для "Азовстали" оказался ловушкой

В Мариуполе российские оккупанты снова сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но прибегли к обстрелам по условному коридору на выход. По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. Затем производится небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерией по жилой зоне в границах условного выхода из "Азовстали", – пишет советник мэра Мариуполя.

Кроме того, во время одного из авиаударов по "Азовстали" под завалами оказались мирные жители, которые скрываются от обстрелов в подвалах.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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