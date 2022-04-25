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В Мариуполе украинские военные находятся не только на "Азовстали" – Арестович

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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25 апреля, 02:14
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Защитники города размещены еще по меньшей мере на четырех позициях
Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся не только на "Азовстали".
Алексей Арестович заявил, что украинские военные находятся не только на "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.

Об этом рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью "Медузе".

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Такое заявление Арестович озвучил в ответ на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что российские войска вроде бы полностью контролируют Мариуполь.

"Там все не так, как сказал Шойгу. Ну все как всегда. Во-первых, наши военные, кроме "Азовстали", находятся еще в четырех местах в Мариуполе. Во-вторых, они же бомбили "Азовсталь" пять суток тяжелыми бомбами из стратегических бомбардировщиков, пытались его штурмовать", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что оккупанты понесли очень большие потери при попытке штурма "Азовстали".

Также он заявил, что украинские бойцы будут совершать вылазки, тем самым опровергая заявления России.

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"И весь мир будет видеть, что Путин и Шойгу соврали в очередной раз, потому что ни о каком взятии Мариуполя речи нет", – подчеркнул Арестович.

Как известно, 21 апреля во время встречи с Путиным Шойгу заявил, что город "освобожден", но на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные.

Ситуация на "Азовстале" обострилась

Как сообщил советник главы ОП Алексей Арестович, одним из самых трудных дней в обороне Мариуполя стало 23 апреля. Россия атаковала украинских военных на "Азовстали" из всего оружия, из которого могла.

"Сегодня один из самых тяжелых дней в обороне Мариуполя – бьют по "Азовстали" из всего, что только есть. Сказали, что не будут штурмовать, и стреляют из моря, с воздуха, из суши из танков", – рассказал Арестович.

Днем 23 апреля Арестович сообщал, что оккупационные войска возобновили авиаудары по "Азовстали" и будут пытаться штурмовать территорию завода. В то же время, украинские защитники держат оборону и делают контрвылазки.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
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