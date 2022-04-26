В Мариуполе "зеленый коридор" для "Азовстали" оказался ловушкой

Россияне не прекратили обстрелы территории завода

Военные РФ обстреляли "зеленый коридор" для эвакуации людей с "Азовстали" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты снова сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

"Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался очередной ловушкой. Россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но прибегли к обстрелам по условному коридору на выход. По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. После делается небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из "Азовстали", – пишет советник мэра Мариуполя.

Андрющенко продемонстрировал на фото результат "зеленого коридора".

"Черный дым над "Азовсталью" – безусловное следствие нанесения бомбового удара. Учитывая, что завод был законсервирован в соответствии с технологическими нормами, это может быть следствием применения сверхмощных антибункерных бомб. Следует помнить, что любое металлургическое производство является объектом повышенной опасности и даже при условии консервации может создавать опасность для всех, кто сейчас находится внутри. При любом цвете дыма", – добавил он.

Реклама

"Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.

"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", — говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать защитников из Мариуполя.