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В Мариуполе гуманитарная катастрофа: оккупанты заставляют мужчин работать за еду

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 13:10
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В городе катастрофически не хватает еды, а также недоступна медицинская помощь
В Мариуполе гуманитарная катастрофа / Коллаж "Сегодня"
В Мариуполе гуманитарная катастрофа / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе остается тяжелой гуманитарная ситуация. Оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы. Поэтому, мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил буквально ради того, чтобы не умереть с голоду. Без преувеличений", – говорится в сообщении.

В городе недоступна и медицинская помощь, однако оккупанты анонсировали открытие первой "больницы", которая будет расположена в помещении стоматологического центра.

"Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, пожалуй, больше всего говорит об истинной подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", – утверждает Петр Андрущенко.

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Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу

Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров.

Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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