Окупанти перетворили Маріуполь на гетто: пересування по довідках, а в'їзд у місто закрито

Російські військові запровадили нові правила пересування містом

У Маріуполі окупанти проводять зачистки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти заборонили в'їзд у місто навіть із боку Новоазовська, крім того, обмежено пересування усередині міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у місті пересуватися можна лише за наявності довідки про проходження фільтрації.

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"Потрапити до Маріуполя без посвідчення проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян Росії та "ДНР" видають дозвіл на в'їзд без фільтрації на 3 дні. Саме свідоцтво про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів. Крім того, окупанти анонсували окремий папір" – дозвіл на перебування на вулиці. Місто все перетворюють на реальне гетто", – розповів він.

Ставлення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, незважаючи на проукраїнські чи проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять людям похилого віку і дітям, решта в однаковому стані постійного психологічного тиску.

Ситуація у Маріуполі