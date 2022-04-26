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Путін хоче крові! Жданов озвучив два варіанти щодо Маріуполя

Павло Заяць Павло Заяць
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26 квітня, 16:02
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Російського диктатора не цікавить кількість жертв
Путіна не цікавить кількість жертв у Маріуполі, йому важливо показати велику перемогу, наголосив Жданов
Путіна не цікавить кількість жертв у Маріуполі, йому важливо показати велику перемогу, наголосив Жданов / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя або вийшли з "Азовсталі" під білим прапором, або були знищені.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у інтерв'ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Як нагадав експерт, нещодавно Путін заявив, що ніякого штурму "Азовсталі" не буде, проте на Маріуполь досі скидають надважкі бомби.

Він пояснив, чому російський президент не дає змоги людям вибратися з міста:

"Путін жадає крові, він хоче перемоги. Вони в Алеппо фактично облажалися. Вони бомбили його півроку, а в результаті захисники пішли разом з жителями, росіяни увійшли у порожнє місто, вони не отримали воєнної перемоги. Путіну потрібна воєнна перемога, тому він, я думаю, не піде ні на які поступки".

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Військовий експерт переконаний, що кількість жертв російського диктатора не цікавить, головне – це знищити захисників Маріуполя на руїнах. Він назвав два можливих варіанти розвитку подій:

"Перший – це на руїнах "Азовсталі", як останнього осередку супротиву, він встановить російський прапор і скаже, що ми їх знищили, ми їх перемогли. У Росії суспільство націлене на війну, там 83% підтримка Путіна і майже 80% підтримка війни з Україною. Вони вважають, що нас треба покарати. Тому він хоче принести їм цю жертву на блюдечку, тим самим демонструючи міць російської армії".

За його словами, Путін розглядає два варіанти – "щоб захисники Маріуполя вийшли з білим прапором з катакомб, або він їх знищує і на руїнах встановлює російський прапор".

Також експерт пояснив, як можна було б врятувати населення Маріуполя і військових, які перебувають там:

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"Є така процедура, коли третя сторона може забрати ось цих захисників і водночас вона має гарантувати, що вони не будуть до кінця війни повернені на свою батьківщину, щоб не брати участі у подальших воєнних діях. Є такий варіант обміну і такою країною може стати Туреччина. До речі, Реджеп Ердоган саме це й має на увазі, коли він говорить вислати конвой суден для вивезення звідти і мирного населення, і захисників Маріуполя".

Жданов зазначив, що такий розвиток подій був би бажаним, але малоймовірним, оскільки, поки Путін при владі, з ним ніхто не домовиться.

У Маріуполі "зелений коридор" для "Азовсталі" виявився пасткою

У Маріуполі російські окупанти знову зірвали евакуацію цивільних з заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Зелений коридор" для "Азовсталі" виявився черговою пасткою. Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід. За фактом це виглядає так – з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин. Потім робиться невелика пауза і проводяться обстріли артилерією по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі", – пише радник мера Маріуполя.

Крім того, під час одного з авіаударів по "Азовсталі" під завалами опинилися мирні жителі, які ховаються від обстрілів у підвалах.

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