Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

У Маріуполі гуманітарна катастрофа: окупанти змушують чоловіків працювати за їжу

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 13:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У місті катастрофічно не вистачає їжі, а також недоступна медична допомога
У Маріуполі гуманітарна катастрофа / Колаж "Сьогодні"
У Маріуполі гуманітарна катастрофа / Колаж "Сьогодні"

В Маріуполі залишається тяжкою гуманітарна ситуація. Окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Їжі катастрофічно не вистачає. До того ж, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно у разі залучення до роботи. Тому чоловіки змушені брати участь у розборі завалів, облаштуванні братських могил буквально заради того, щоб не померти з голоду. Без перебільшення" , – йдеться у повідомленні.

У місті недоступна і медична допомога, проте окупанти анонсували відкриття першої "лікарні", яка буде розташована у приміщенні стоматологічного центру.

"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Аполонія" в Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільше говорить про справжню підготовленість окупантів, їхню турботу щодо цивільних та реальний стан інших лікарень міста", – стверджує Петро Андрущенко.

Реклама

Біля Маріуполя виявили вже третю братську могилу

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив біля цвинтаря окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Довжина нових траншів сягає понад 200 метрів. Перші вириті траншеї на місцевому цвинтарі з'явилися 24 березня, вони були довжиною близько 70 метрів.

Вже 7 квітня помітили, що місце поховання побільшало, а частина траншей була закопана.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти