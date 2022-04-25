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Біля Маріуполя виявили вже третю братську могилу, її протяжність 200 метрів (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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25 квітня, 18:56
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На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї
Супутник зафіксував нові місця масового поховання біля Маріуполя.
Супутник зафіксував нові місця масового поховання біля Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Про це повідомляють "Схеми" ("Радіо Свобода").

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Довжина нових траншей сягає більше ніж 200 метрів. Перші викопані траншеї на території місцевого кладовища з’явилися 24 березня, вони були завдовжки близько 70 метрів. Вже 7 квітня помітили, що місце поховання збільшилося, а частина з траншей була закопана.

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

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Супутниковий знімок Planet за 24 березня 2022 року. Фото: Схеми

Ховати людей у братських могилах залучають місцевих жителів

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського кладовища, де ховають їх у місцях масового поховання.

"Нам відомо про ці братські могили, бо ці фашисти – і в мене немає інших слів – залучають для поховання місцеве населення, за їжу. Вони нам і повідомили, що треба "трудогодини" напрацювати, щоб тобі дали їжу, воду… Наразі у Маріуполі недостатньо гуманітарки, яку вони завозять, тому люди вимушені це робити", – сказав Вадим Бойченко.

Селище Старий Крим перебуває під окупацією військ РФ з 10 березня.

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