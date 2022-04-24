Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Діти хочуть жити. Маріупольці, які сховались від бомбардувань на "Азовсталі", благають про допомогу (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 22:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У людей проблеми з їжею та питною водою
Люди благають про допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Люди благають про допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"

Мешканці Маріуполя, які залишилися у зруйнованому місті, вимушені жити в бомбосховищах. У людей проблеми з їжею, питною водою, засобами особистої гігієни. Разом з маленькими дітьми вони вимушені спати серед пліснявих стін. Допомагають виживати їм українські захисники.

Відео, на якому люди показують умови свого життя та благають про допомогу, опублікували на YouTube-каналі полку "Азов".

Реклама

Деталі

На кадрах видно, як бійці полку "Азов" принесли людям великодні гостинці. Нині ситуація з їжею та питною водою у людей погана. Вони не виходять з бомбосховищ на вулицю, оскільки окупанти постійно обстрілюють.

Маріупольці сплять у сирих і холодних приміщеннях, де на стінах пліснява. Їм доводиться самостійно робити памперси для маленьких дітей — з тканини та сміттєвих пакетів. Люди благають про допомогу увесь світ.

"Я від усіх маріупольців звертаюся до всього світу. Допоможіть нам, будь ласка, ми хочемо жити, ми хочемо жити у своєму місті, у своїй країні, ми хочемо жити нормально, спокійно. Нам набридли ці бомбардування, ці постійні авіаудари по нашій землі. Скільки це триватиме? Від кого нас тут рятують? Я не розумію. Допоможіть нам, зупиніть агресію Російської Федерації проти моєї країни. Моя країна просто гине, моє місто зруйноване повністю. Немає жодного місця живого. Все розбомбили остаточно. Діти, які тут перебувають, вони весь час плачуть, вони хочуть гратися, вони хочуть жити. Знаєте, в які ігри вони граються? Діти всі просять допомогти. Зупиніть цю агресію, зупиніть, я прошу! Президента Сполучених Штатів Америки, я прошу Англію, Францію, я прошу Канаду, Японію, я прошу Ізраїль, я прошу Туреччину. Я всіх прошу. Допоможіть нам, будь ласка, звільніть нас. Врятуйте нас від цього. Скільки можна знущатися з наших дітей, з людей похилого віку, інвалідів. Допоможіть! Допоможіть, врешті-решт! Зупиніть цю війну, зупиніть, будь ласка!" — звернулася до всього світу жителька Маріуполя.

Реклама

"Азов" просить евакуювати людей з Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з переважними силами противника", – каже "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати захисників Маріуполя.

"Я закликаю цивілізований світ зробити все, щоб ці військові, що здійснили надлюдський подвиг у покинутому місті, могли розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Пам'ятайте, у цей час, коли ви кидаєте великодні картинки і насолоджуєтесь перемир'ям у Маріуполі, ворог скидає бомби на голови дітей", – додав "Калина".

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 квітня
1
Особовий склад 21 800
Особовий склад
2
Літаки 179
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти