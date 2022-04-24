Дети хотят жить. Мариупольцы, которые спрятались от бомбардировок на "Азовстали", умоляют о помощи (видео)

У людей проблемы с едой и питьевой водой

Люди умоляют о помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Мариуполя, оставшиеся в разрушенном городе, вынужденные жить в бомбоубежищах. У людей проблемы с едой, питьевой водой, средствами личной гигиены. Вместе с маленькими детьми они вынуждены спать в стенах с плесенью. Помогают им выживать украинские защитники.

Видео, на котором люди показывают условия своей жизни и просят о помощи, опубликовали на YouTube-канале полка "Азов".

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На кадрах видно, как бойцы полка "Азов" принесли людям пасхальные гостинцы. Ситуация с едой и питьевой водой у людей плохая. Они не выходят из бомбоубежищ на улицу, поскольку оккупанты постоянно обстреливают.

Мариупольцы спят в холодных сырых помещениях, где на стенах плесень. Приходится самостоятельно делать памперсы для маленьких детей – из ткани и мусорных пакетов. Люди умоляют о помощи весь мир.

"Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста, мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбежки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто гибнет, мой город разрушен полностью. Нет ни одного места живого. Все разбомбили окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут, они хотят играть, они хотят жить. Знаете, в какие игры они играют? Дети все просят помочь. Остановите эту агрессию, остановите, я прошу! Президента Соединенных Штатов Америки, я прошу Англию, Францию, я прошу Канаду, Японию, я прошу Израиль, я прошу Турцию. Я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас. Сколько можно издеваться над нашими детьми, стариками, инвалидами. Помогите! Помогите, в конце концов! Остановите войну, остановите, пожалуйста!" — обратилась ко всему миру жительница Мариуполя.

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"Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.

"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", — говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать защитников из Мариуполя.

"Я призываю цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием в Мариуполе, враг сбрасывает бомбы на головы детей", — добавил "Калина".

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