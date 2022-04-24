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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Дети хотят жить. Мариупольцы, которые спрятались от бомбардировок на "Азовстали", умоляют о помощи (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 22:57
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У людей проблемы с едой и питьевой водой
Люди умоляют о помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"
Люди умоляют о помощи/Фото: коллаж: "Сегодня"

Жители Мариуполя, оставшиеся в разрушенном городе, вынужденные жить в бомбоубежищах. У людей проблемы с едой, питьевой водой, средствами личной гигиены. Вместе с маленькими детьми они вынуждены спать в стенах с плесенью. Помогают им выживать украинские защитники.

Видео, на котором люди показывают условия своей жизни и просят о помощи, опубликовали на YouTube-канале полка "Азов".

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На кадрах видно, как бойцы полка "Азов" принесли людям пасхальные гостинцы. Ситуация с едой и питьевой водой у людей плохая. Они не выходят из бомбоубежищ на улицу, поскольку оккупанты постоянно обстреливают.

Мариупольцы спят в холодных сырых помещениях, где на стенах плесень. Приходится самостоятельно делать памперсы для маленьких детей – из ткани и мусорных пакетов. Люди умоляют о помощи весь мир.

"Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Помогите нам, пожалуйста, мы хотим жить, мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим жить нормально, спокойно. Нам надоели эти бомбежки, эти постоянные авиаудары по нашей земле. Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Я не понимаю. Помогите нам, остановите агрессию Российской Федерации против моей страны. Моя страна просто гибнет, мой город разрушен полностью. Нет ни одного места живого. Все разбомбили окончательно. Дети, которые здесь находятся, они все время плачут, они хотят играть, они хотят жить. Знаете, в какие игры они играют? Дети все просят помочь. Остановите эту агрессию, остановите, я прошу! Президента Соединенных Штатов Америки, я прошу Англию, Францию, я прошу Канаду, Японию, я прошу Израиль, я прошу Турцию. Я всех прошу. Помогите нам, пожалуйста, освободите нас. Сколько можно издеваться над нашими детьми, стариками, инвалидами. Помогите! Помогите, в конце концов! Остановите войну, остановите, пожалуйста!" — обратилась ко всему миру жительница Мариуполя.

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"Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.

"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", — говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать защитников из Мариуполя.

"Я призываю цивилизованный мир сделать все, чтобы эти военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните, в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием в Мариуполе, враг сбрасывает бомбы на головы детей", — добавил "Калина".

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
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Тарас Тополя Тарас Тополя
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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